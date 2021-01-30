شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تواصل مكاسبها وتغلق على ارتفاع بدعم من المشتريات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك بدعم من المشتريات الصينية على السلع الزراعية الأمريكية.



وكشف محللو بنك "كومرتس بنك" عن أن الصين تنوي زيادة مشترياتها من الصويا والذرة الأمريكية خلال الأشهر القليلة المقبلة.



يأتي ذلك وسط مراجعة من إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لجميع القرارات والاتفاقيات التي أبرمها سلفه "دونالد ترامب".



وتتابع الأسواق عن كثب حالة الطقس في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل التي شهدت تساقطا غزيرا للأمطار في بعض المناطق المزروعة بالصويا في الآونة الأخيرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 13.70 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.76 دولار وأقل سعر عند 13.35 دولار.