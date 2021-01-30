شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من الخسائر الحادة في أسواق الأسهم ليحقق مكاسب أسبوعية وشهرية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر الدخل الشخصي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%.



وتنتظر الأسواق مناقشة خطة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 3.8% أو ما يعادل 99 سنتا وأغلق المعدن عند 26.914 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 5.3% ومكاسب شهرية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى سعر عند 27.770 دولار وأقل سعر عند 26.150 دولار.