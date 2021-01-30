شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة وسط قوة الدولار، وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن معدل البطالة في اليابان استقر في الشهر الماضي عند 2.9% بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 3%.



وأوضحت البيانات أيضا أن مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 1.6% في حين توقع محللون انخفاضه بنسبة 1.4%.



وتتابع الأسواق العالمية تطورات أزمة "كورونا" مع تجاوز عدد المصابين 100 مليون حالة على مستوى العالم في حين تجاوز عدد المتوفين مليونين و160 ألف شخص.



وفي سياق متصل، ذكرت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره للوقاية من فيروس كورونا سيتم إعطاؤه على جرعة واحدة فقط بدلا من جرعتين مثل اللقاحات الأخرى.



ومع ذلك، أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية بأن فاعلية هذا اللقاح لا تتجاوز نسبتها 66% فقط، وهي نسبة مخيبة لآمال الكثيرين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 104.7، وسجل أعلى مستوى عند 104.9 وأقل مستوى عند 104.2.