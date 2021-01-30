شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر شهرية في يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد ست جلسات متوالية من التراجع ليسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية وشهرية في يناير/كانون الثاني، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الدخل الشخصي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف عن خطة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% او ما يعادل 9.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1850.3 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3% كما سجل خسائر شهرية بنسبة 2.4%، وهي أكبر خسائر شهرية منذ عام 2011، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 1878.9 دولار وأقل سعر عند 1841.2 دولار.