شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتجه نحو الانخفاض لكنه يتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تداولات اليوم الجمعة لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك مع تبدد القلق بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت عن انخفاض حاد في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



ومن جانبها، توقعت منظمة "أوبك" نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بعد النجاح في احتواء فيروس كورونا وتلاشي قيود السفر والإغلاق الأمر الذي يعني عودة قيادة السيارات وتشغيل المصانع بكثافة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 52.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 51.9 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% إلى 55.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 55.3 دولار.