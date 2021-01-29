شكرا لقرائتكم خبر عن البطـائح يتعـادل مع العربي ويحافـظ علـى الصـدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: نزار جعفر وعلي البيتي

أفلت البطائح من الخسارة الثانية هذا الموسم وأدرك التعادل 1-1 في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام ضيفه العربي، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

افتتح العربي التسجيل عن طريق محترفه البرازيلي لوان مارتنيس في الدقيقة 69 وأدرك البديل عادل أحمد التعادل للبطائح في الدقيقة 96، ليحافظ البطائح على الصدارة برصيد 19 نقطة، ويصبح العربي بعشر نقاط.

وعلى ملعب الذيد واصل العروبة زحفه نحو المقدمة بالفوز على أصحاب الأرض 2-1، وسجل هدفي الفائز النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقتين 12 و 62، وللخاسر الإسباني جيفرين سواريز في الدقيقة 21.

وبهذا الفوز رفع العروبة رصيده إلى 17 نقطة متساوياً في المركز الثاني مع دبا الفجيرة الذي خلد للراحة، ويبقى الذيد قابعاً في المؤخرة بنقطته الوحيدة.

وعلى ملعب التعاون كان التعادل 1-1 من نصيب أصحاب الأرض ودبا الحصن، بكر الحصن بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق العماني محمد المربوعي، وأحرز البرازيلي جيلسون داسيلفا هدف التعادل في الدقيقة السابعة، وبهذه النتيجة يصبح الحصن برصيد 12 نقطة والتعاون عشر نقاط.

وتختتم الجولة العاشرة في الخامسة وعشر دقائق من مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع مسافي والإمارات، ومصفوت والحمرية.

وتتطلع ثلاثة من الفرق الأربعة لاستعادة ذاكرة الفوز بعد أن أخفقت في الانتصار بالجولة الأخيرة، فمسافي خسر من الحمرية برباعية، ومصفوت من العروبة بهدفين نظيفين، وتعادل الإمارات والتعاون، بينما يسعى الحمرية لاستمرار الانتصارات بعد فوزه الكبير على مسافي الذي يخوض مباراة اليوم بعد استقالة مدربه عبدالغني نوح لأسباب خاصة.

ويبدو الإمارات في وضع يحتم عليه العودة بالعلامة الكاملة من ملعب مسافي لأنه خسر العديد من النقاط،ويملك «الصقور» 15نقطة وهو بإمكانه الصعود للمركز الثاني في الترتيب.

ويستقبل مصفوت فريق الحمرية (13 نقطة) في مباراة يتطلع الطرفان فيها إلى الفوز بنقاطها، فمصفوت وأن تحسنت نتائجه لكنها غير مستقرة، أما الحمرية فلا خيار أمامه سوى الانتصار، حتى يبقى مطارداً لفرق المقدمة.