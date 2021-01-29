شكرا لقرائتكم خبر عن محزن أن تتناول العشاء وحدك! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. نسيم الخوري

ماذا يمكن أن يعلق بشباكك عندما تغرز قلمك اليوم في قلب «سجنك» سواء أكان ضيّقاً حافلاً بالجائعين يتحدون الكورونا والموت بالموت أو فسيحاً حافلاً بدزينة من الأصنام المتخمة المرفوعة فوق طبقات رسوبية مهلهلة في حكم لبنان مثلاً؟ لا يعلق سوى قشّة وهمية تتمسك بها وحيداً متألماً؛ حيث ابتعد الأولاد والأحفاد والأشقاء والأهل بعدما سقطت البشرية في تقديس شرعة التباعد الرهيب.

لم يعد واحدنا يسأل نفسه اليوم ماذا ولماذا نتكلم؟ أو ما فائدة التسلية بالكلام أوالكتابة؟

أتخيّل هنا حواراً غريباً:

- أنا جائع....

- لا تبدو الحاجة ظاهرة في وجهك إلى الجوع إلى درجة تمنعك ما تريد أكله.

قال: سيّدتي، لكن من المحزن جداً أن أتناول العشاء وحدي!

إنه حوار المسكونين بالمآكل والمشارب والنوم العميق طرداً للزمان الثقيل وبرامج الشاشات الفارغة. تبدو الحياة ملعباً لثلاث حاجات بيولوجية أساسية تقبض على متخمي لبنان والكوكب.

وأطرح سؤالاً:

هل هذا جائع فعلاً يبحث عن عشاء أو هو يبحث عمّن يقاسمه عشاءه؟ هل يبحث عن بقايا سعادة ما عبر التواصل مع الآخر سواء أكان الآخر أنثى أو ذكراً لا فرق، يتقاسمان حبّة زيتون أو خروفاً محشواً.

وصلنا معاً إلى قلب تفخيم «قدسيّة» التواصل والإيصال بين أهل المساحات الواحدة التي أطلقت عليها صفة «السجن» سواء أكانت قصوراً أو خيماً في الأرض والفضاء. أقول «قدسيّة» لأن الاتصالات الإلكترونية جراثيم وعادات تقزّم وحدتنا أكثر من الكورونا التي وحّدت الانتباه العالمي لجنون الإنسان. جعلتنا الكورونا متأرجحين بين التفسير الإلهي الديني والمؤامرات الإلكترونية صحيح، لكن الضياع المرضي في منشورات أشباه العلماء وقشور الإعلاميين وشقع الشكوك والارتجالات في «وسائل الانقطاع العالمي» واللقاحات ومصادرها ونتائجها وتداعياتها أمر يقطع الأنفاس في بلد صار عنوانه موت الثقة.

الرغبة بالتواصل الحي تفلش جسور الألفة والمحبة بما يتجاوز مخازن الدواء والمكملات الغذائية. لست ألعن «شياطين» الاتصال الفضائي؛ بل تخفيف التسمّر في متابعة الأخبار والأهوال وأعداد الأموات والمصابين في الأرض. تلك فكرة بسيطة، قد تمهّد بالحياة المنتظرة والمستعادة أو الموعودة القادمة تتجاوز جذور الحاضر الملتفة حول أعناقنا وأنفاسنا المتباعدة.

أعيد نشر ما كتبه الشاعر الفرنسي غوستاف فلوبير (1821-1880):

«نحن نعيش في صحراء لا يرى الواحد فيها أحداً». هذا كلام غير موفق ولا يعكس حياة الصحراء، إلا إذا عرفنا كتب نتيجة لجرثومة اسمها Streptococcus pneumonia وهي توأم ال«كوفيد- 19» لما تتركه من التهابات رئوية وآلام بالصدر وضيقاً التنفس حتى الموت اختناقاً. عرفها اليونانيون القدامى منذ 2480 سنة، وكتب عنها أبو الطب والفيلسوف اليوناني أبقراط ( 460-377 ق.م) الذي يكرر أطباء العالم قسمه العظيم قبل ممارستهم لمهنة الطب.

بعد موت فلوبير في ال1880، اكتشف العالم الفرنسي والكيميائي المشهور لويس باستور

(1822-1895) اللقاح المناسب.

التواصل دواء يجعل الواحد يرى ليأخذ الكلام والمشاجرات مداها في الأيام المؤلمة؛ إذ لا يمكن تصور لذة ما يحصل عند الكلام والسماع والحوار من تبادل واعتراف. قد يتلاعب المتكلمون بالتعابير المألوفة والأحاديث المتكررة، وقد تبدو الكلمات المألوفة والمحادثات العابرة في الصحة، والطقس الجميل منفرة أو لا دلالات لها أحياناً كثيرة، لا تضيف شيئاً إلى الواقع الأليم، لكنها غنية الدلالات تترجم الحاجات المحجوبة والرغبات المكبوتة وتتجاوز مفاعيل الأقراص المهدئة للأعصاب.

تتدفق الكلمات والابتسامات لتوقظ الآخر، وتعتبر المصافحات اعترافاً مريحاً بالفروقات والتماثل وتقطيع المآزم الطارئة الثقيلة، حتى التجاهل له قيمة كبرى في علوم الاتصال، باعتباره شكلاً من الاعتراف بالآخر. أنت حر غيري، ونحن متشابهان ومهددان وخائفان معاً فلا بد لنا من أن نتبادل اعترافاتنا قهراً للخارج وتطويقاً للمخاطر التي تطوقنا جميعاً؛ وإذ تصافحني أو تسألني جائعاً أو متظاهراً بالجوع، فإنك تعترف بوجودي الكامل كآخر، كما اعترف بك في أناي كما في خارجها.

هذا الزمن الذي لن نعرف مداه، تتجدد فيه الأرض والكائنات، ويتصفى الهواء وتنظف المحيطات والبحار والينابيع مياهها، أميل لأن أختم ناقلاً ما كتبه الشاعر والروائي الفرنسي آلفرد دو فيني ( 1797-1863): «ابحث عن الآخر الباحث عن ذاته فيك».

من المحزن أن تتناول العشاء وحدك!

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