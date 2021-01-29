شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: إعداد استراتيجية للنهوض بالقطاع عقب التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لقطاع السياحة، عن وضع استراتيجية قومية للقطاع للنهوض به عقب التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الوزارة لا تضع الخطة منفردة، ولكنها تقوم بحوار مجتمعي، من خلال هيئة تتشيط السياحة، والقطاع الخاص متمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية والمستثمرين، والخبراء، لوضع روشتة التعامل خلال الفترة المقبلة والخروج من تلك الأزمة، خاصة مع قرب الإعلان الرسمي عن لقاح فيروس كورونا.

وقالت "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا بسبب جائحة كورونا، ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وفى سبيل العمل على الإسراع في تعافي قطاع السياحة عقب الخروج من جائحة كورونا وانتهاء تلك الأزمة فإن الوازرة بصدد وضع وإعداد استراتيجية قومية لتحقيق ذلك.

أشارت "شلبي"، إلى أنه وفقاً لتوقعات الخبراء السياحيين ومنظمة السياحة العالمية، يتوقع غالبية الخبراء انتعاشًا في السياحة الدولية في عام 2021، ولا سيما بحلول الربع الثالث من عام 2021، بينما يتوقع نحو 20% أن يحدث ذلك في عام 2022 فقط، وبالنسبة للمقصد المصري فمن المتوقع مع افتتاح المتحف المصري الكبير والمتاحف الأخرى أن يكون ذلك عاملاً مؤثراً بشكل كبير في زيادة الحركة الوافدة والإسراع من استعادة الحركة السياحية في مصر لمعدلاتها الطبيعية.

يذكر أن غادة شلبي نائب وزير السياحة، قد شاركت في اجتماع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وشهد استعراض آخر مستجدات إجراءات التعاقد مع أحد المكاتب الدولية الكبرى المتخصصة لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات تبدأ في يوليو المقبل.

كما تم الموافقة على المضي قدماً في إطلاق حملة ترويجية لتنشيط السياحة في الأسواق العربية، والتي بدأت بالأغنية المصورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التي أطلقتها الوزارة بمناسبة العام الجديد 2021 بعنوان "مصر أرض الجمال"، هذا بالإضافة إلى مناقشة أعمال تحديث الموقع الالكتروني للهيئة، وإنشاء تطبيق عبر التليفون المحمول (موبايل ابليكيشن) للترويج للسياحة المصرية.