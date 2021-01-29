شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي ويتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف، وذلك في ظل الطلب عليه كملاذ آمن من جانب المستثمرين بالتزامن مع خسائر فادحة في أسواق الأسهم.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الدخل الشخصي في أمريكا ارتفع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2%.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي أبقى هذا الأسبوع على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير وثبت أيضا حجم برنامجه لشراء الأصول عند 120 مليار دولار شهريا.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" في تصريحات للصحفيين على أن الاقتصاد الأمريكي مر بفترات تباطؤ في التعافي ووتيرة التوظيف خلال الأشهر الماضية، لكنه سيتحسن في وقت لاحق هذا العام بفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.