شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات النمو الاقتصادي الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تداولات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للنفط.



وبوصف الدولار الكندي أحد عملات السلع، فإن ارتفاعه اليوم ارتبط نوعا ما بأداء النفط والذي ارتفاع بشكل ملحوظ بعد تراجعه بالأمس.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الكندي في قراءته الشهرية سجل نمو بنسبة 0.7% في الشهر قبل الماضي بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 0.4%.



وخاب أمل الأسواق اليوم بعد إعلان شركة "جونسون أند جونسون" للمستحضرات الطبية بأن لقاحها الذي طورته للوقاية من فيروس كورونا بلغت نسبة فاعليته 66% فقط.



بالمقارنة، تتجاوز نسبة فاعلية لقاح "فايزر بيونتك" نسبة 95% كما أن نسبة فاعلية لقاح "موديرنا" تتجاوز 95% أيضا في حين تتجاوز نسبة فاعلية لقاح "أسترازينيكا" 90%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7826، وسجل أعلى مستوى عند 0.7850 وأقل سعر عند 0.7767.