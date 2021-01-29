شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الرئيس أوصى بتنفيذ مشروع قومى لتنمية 1500 قرية فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اوصي بضرورة تنفيذ برنامج قومي لتنمية 1500 قرية مصرية بتكلفة 500 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بشكل مضغوط من أجل تنفيذه فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية أن المواطن المقيم فى تلك القرى سيستفيد من تلك المشروعات التنموية، حيث أنها ستوفر فرص عمل لأهالى تلك القرى وبذلك يكون حدث موائمة وتوازن بين التطوير والتحديث فى المدن الجديدة وآيضا الاهتمام بالقرى.

واشار معيط إلى أن العالم ينظر على مصر فى 2030 على أنه ستكون أحد الدولة الأفضل من حيث الإنشاءات على مستوى العالم، نظرا الخطوات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية من أجل تحسين مستوى المعيشة للفرد والمجتمع.