شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: زيادة المرتبات وإعفاء ضريبى بنسبة 60٪ رغم الأزمة الاقتصادية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة على مدار الأعوام الماضية نجح في حل مشكلات مزمنة كان يعاني منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود، مضيفا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي كان من الممكن أن يظل المواطن يعاني من أزمات مثل أنبوبة والبوتاجاز والبنزين ورغيف العيش وجميعها كانت مشاكل مزمنة خلال الفترات الماضية.

وأضاف معيط في تصريحات تلفزيونية، أنه رغم أزمة كورونا لم يشعر المواطن بآى أزمات فى نقص السلع وذلك بفضل قوة الاقتصاد المصرى وصلابته خلال تلك المرحلة، مشيدا بالدور الذى قام به المواطن لتحمل تباعات برنامج الإصلاح الاقتصادى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتحمله مسؤلية اتخاذ قرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار معيط إلى أنه تم زيادة المرتبات والأعفاء الضريبى بنسبة 60٪ رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.