شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية تقرر صرف شهرين للعمال بالشركات الخاسرة أسوة بالكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قرارا للشركات الخاسرة التابعة بصرف شهرين بصورة عاجلة للعمال من جملة 6 أشهر يتم صرفها الفترة المقبلة فى المناسبات وذلك لامتصاص غضب العمال بعد قرار سابق بوقف الصرف للشركات الخاسرة .

يأتى القرار أسوة بما قامت به الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بصرف 6 أشهر للعاملين بكل شركاتها الفترة الماضية.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إلى أن العديد من الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى لم يتم الصرف لها، فى الوقت الذى يطالب عمال الشركات الرابحة بصرف نفس المبالغ التى كانوا يحصلون عليها خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر سيتم الصرف فور تدبير الموارد من الشركات الفترة المقبلة، لافتة أن المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية ، تقدم بطلب الصرف للعمال لاحتواء غضبهم ووافق رئيس القابضة عليه.