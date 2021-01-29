شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات بعد إعلان فاعلية لقاح جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة – آخر جلسات يناير/كانون الثاني – وذلك بعد إعلان إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية عن فاعلية لقاحها الجديد.



وذكرت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية بأن اللقاح الذي تطوره للوقاية من فيروس كورونا سيتم إعطاؤه على جرعة واحدة فقط بدلا من جرعتين مثل اللقاحات الأخرى.



ومع ذلك، أفادت شركة التكنولوجيا الحيوية بأن فاعلية هذا اللقاح لا تتجاوز نسبتها 66% فقط، وهي نسبة مخيبة لآمال الكثيرين.



من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق تترقب عن كثب أبرز نتائج الأعمال الصادرة من الشركات عن الربع الأخير من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 30362 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 13250 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3762 نقطة.