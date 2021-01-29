شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه مدعوما بضعف الدولار وترقب خطة "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة مواصلا مكاسبه في ظل تراجع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب الخطة التحفيزية التي كشف عنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في وقت سابق هذا الشهر.



يأتي ذلك في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا التي تلقي بظلالها السلبية على الأسواق العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن النحاس من أبرز المعادن الصناعية التي ينعكس أداء الاقتصاد على تحركات أسعارها.



تجدر الإشارة إلى أن القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت نموا بنسبة 4% في الربع السنوي الأخير من عام 2020 بينما أشارت التوقعات إلى نمو بنسبة 4.2%.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 3.60 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.61 دولار وأقل سعر عند 3.53 دولار.