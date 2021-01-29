كلوب سعيد بعودة انتصارات ليفربول

كال الألماني يورجن كلوب المديح لفريقه بعد أدائه الشجاع وإنهاء فترة من التراجع بالفوز 3-1 على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع الانتصار السابع على التوالي لليفربول على توتنهام بكل المسابقات رصيد حامل اللقب إلى 37 نقطة من 20 مباراة، متأخراً بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

وغاب حامل اللقب عن الانتصارات في خمس مباريات متتالية في الدوري منها آخر أربع مواجهات بدون تسجيل هدف لكنه بدا أقرب لمستواه المذهل بفضل ثلاثية روبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر-أرنولد وساديو ماني لينتزع النقاط الثلاث.

ورغم أنه ما زال يتأخر بأربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قال كلوب إن ما حدث بمثابة تذكير أن البطل لم يبتعد بعد.

وتابع «كان فوزاً جيداً وضرورياً، إنه توقيت مناسب للعودة قليلاً. ما زلنا في المنافسة وهذا جيد. الآن سنعود إلى ليفربول ثم سنأتي لمواجهة وست هام».

وأنهى هدف فيرمينو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول فترة صيام طويلة عن التسجيل بلغت 482 دقيقة لليفربول الذي كان خطيراً في كل هجمة في الشوط الثاني».

وقال كلوب «كان أداء شجاعاً في مواجهة وحش الهجمات المرتدة وهذا حقيقي وما يجعل الفوز استثنائياً. بالنسبة لليلة كان أداء جيداً».

واضطر كلوب لإجراء تغييرات في ثنائي الدفاع وأشرك جوردان هندرسون وجويل ماتيب بعد استبعاد فابينيو لإصابة عضلية.

وتعرض ماتيب لإصابة في الكاحل خلال الفوز ومع غياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز فلا يملك كلوب الكثير من الحلول الدفاعية.

وأضاف المدرب الألماني « ما حدث في الدفاع أمر لا يصدق، لا يصدق حقاً».

ولم يعد ليفربول إلى قمة مستواه بعد، لكنها كانت رسالة واضحة من فريق المدرب كلوب بعدم فقدان الأمل في المنافسة على اللقب.

وحتى بعد التغيير في ثنائي الدفاع وإشراك جوردان هندرسون بجوار جويل ماتيب كان ليفربول أفضل من توتنهام الذي يتحمل مسؤولية الأهداف التي سكنت شباكه.

من جهته، قال مورينيو مدرب توتنهام «من الصعب تحمل العديد من الأخطاء الفردية في الدفاع إلا لو سجلت أربعة أهداف في ليفربول».

وأضاف «في كل مرة كنا نعود يحدث الخطأ التالي».