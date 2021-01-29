شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار في الزمالك.. صدارة وصفقات بلا ضجيج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

استعاد الزمالك صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوز عريض ومستحق على ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات المرحلة العاشرة.

وسجل المغربي اشرف بن شرقي (14 من ركلة جزاء و63) ويوسف إبراهيم «أوباما» (22 و76) هدفي الفائز فيما أحرز مروان حمدي هدف المقاصة (80).

ورفع الزمالك رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي الأهلي بتعادله مع بيراميدز سلباً، الثلاثاء، ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد مصر المقاصة عند 13 نقطة في المركز السابع.

ويعيش الزمالك حالة من الاستقرار الإداري، إذ إن ذلك انعكس على الوضع الفني، ولأول مرة منذ فترة طويلة لا يوجد أي أزمات في النادي الأبيض، حتى إن التعاقد مع اللاعبين ورحيلهم يتم بهدوء ومن دون ضجيج.

وكان نادي الزمالك اعلن انتقال مهاجمه ونجمه مصطفى محمد إلى نادي جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل مليوني دولار.

وأوضح الزمالك أنه يمكن للنادي التركي شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار إضافية بشرط عدم تلقي الزمالك عرضاً أكبر بعد أولمبياد طوكيو في يوليو/ تموز المقبل.

من جهة أخرى، وافق البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك على ضم أيمن حفني لاعب الفريق السابق، لمدة 6 أشهر.

وكان أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة حالياً، أعلن في بيان رسمي، رغبته في العودة لصفوف الزمالك، وختام مسيرته داخل القلعة البيضاء.