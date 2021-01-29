شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح جديد مضاد لـ «كورونا».. فعال بنسبة 66 في المئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - ”الخليج 365”

كشفت مجموعة «جونسون آند جونسون» للصناعات الدوائية، الجمعة، أن لقاحها المضاد لـ«كورونا»، أثبت فعالية بنسبة 66 في المئة، وذلك بعد انتهاء مرحلة التجارب السريرية الثالثة، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأوضحت الشركة أن هذه النسبة تم تسجيلها عند المصابين بالأمراض الشديدة ومعتدلة الشدة، لافتة إلى أن «اللقاح يبدو آمناً بشكل عام».

وأضافت أنه «تم قبول اللقاح من قبل جسد المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 18 أو أكبر خلال فترة التجارب.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقدم اللقاح إلى الهيئات الصحية الأمريكية، لاعتماده في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في بداية فبراير المقبل.

ومن المرتقب أن تتخذ «إدارة الدواء والغذاء الأمريكية» قراراها بشأن اعتماد اللقاح في نهاية شباط/ فبراير، بعد دراسة نتائج التجارب السريرية، وفقاً للصحيفة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فدرالين، أنه في حال أعطت «إدارة الدواء والغذاء» الضوء الأخضر لاستعمال لقاح «جونسون آند جونسون»، فإن الشركة ستكون جاهزة من أجل شحن وتوزيع ملايين الجرعات من اللقاح.

وأكدت الشركة أنها تعتزم إنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال العام الجاري، ما من شأنه أن يعوض النقص في إمدادات اللقاحات في الولايات المتحدة.