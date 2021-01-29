شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح جميع منافذها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض - "الخليج"

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، بأنه تم تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 31 / 3 / 2021، مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.

وأوضح المصدر في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن التعديل جاء «إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1442هـ الموافق 8 / 1 / 2021 م في شأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ». وأضاف ان قرار التعديل جاء «بناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن الشركات المصنعة للقاح ( كوفيد ـ 19 ) تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة».

وتابع أنه «نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة» تم إقرار تعديل مواعيد رفع التعليق.