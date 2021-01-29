شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 29-1-2021.. ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 29-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15عامًا، ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة بقيمة 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر اونصة الذهب من 1845 إلى 1870 دولار، بفعل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تقلبات كبيرة في سوق الأسهم.



المالية: تكليف رئاسي بمد مظلة التأمين الصحي لكل المصريين خلال 10سنواتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى المالية: تكليف رئاسي بمد مظلة التأمين الصحي لكل المصريين خلال 10سنواتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلاً من 15عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.

أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة بقيمة 5 جنيهات قبل قليل، وذلك على خلفية صعود سعر اونصة الذهب من 1845 إلى 1870 دولار، بفعل ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تقلبات كبيرة في سوق الأسهم.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 701.25 جنيه.

عيار 24 سجل 934.75 جنيه.

عيار 21 سجل 818 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6544 جنيها.

اونصة الذهب 1870 دولار.



وزيرة التخطيط تعتمد 131 مليون جنيه لمشروعات التحول الرقمى وإنفاذ القانونوافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون. وزيرة التخطيط تعتمد 131 مليون جنيه لمشروعات التحول الرقمى وإنفاذ القانونوافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اعتماد مبلغ 131 مليون جنيه لتعزيز خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام المالى 2020/2021، لدعم تنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها منظومة إنفاذ القانون.

أوضحت "السعيد"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المبلغ المعتمد جاء فى ضوء توجه الدولة إلى دعم مشروعات التحول الرقمى بمختلف القطاعات، وكذا لتنفيذ عملية التكامل والربط لمنظومة إنفاذ القانون لتشغيلها على الوجه الأمثل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لسرعة الانتهاء من وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من منظومة انفاذ القانون وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة فى العالم لعام 2021اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين. الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة فى العالم لعام 2021اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر فى العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.

و قد تضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة علي مستوي العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية في المرتبة رقم 23، وكان قد اختار الموقع مدينتى القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت مدينة القاهرة فى المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.