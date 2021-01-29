شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 749.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 661.3 مليون ورقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 195.8 مليون ورقة بقيمة 511.6 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 84.4 مليون ورقة بقيمة 510.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 202.7 مليون ورقة بقيمة 444.8 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 178.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 357.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 61.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 355.9 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 122 مليون ورقة منفذة بقيمة 306 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 145.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 278.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 22.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا مواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 1.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 11.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 192.7 ألف ورقة بقيمة 7.9 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 339.7 مليار جنيه إلى 338.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 227.6 مليار جنيه إلى 228.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.