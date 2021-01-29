الاقتصاد

"ميناء دمياط": رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 86422 طنا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 23 سفينة ، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23148 طن تشمل :  7056 طن رمل و 8012 طن فوسفات و 7650 طن يوريا و 430 طن ورق مناديل ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86422 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48516 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3652 شاحنة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26037 طن تشمل : 11917 طن ذرة و 2032 طن حديد و 10017 طن خردة و 397 طن خشب زان و 1674 طن ابلاكاش .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 637 حاوية مكافئة تشمل :  خضراوات ( بطاطا و فاصوليا و بطاطس و خرشوف ) و حاصلات زراعية ( أرز و بصل ) و فواكة (  برتقال و فراولة و رمان و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و وانجلترا وهولندا و سريلانكا و المانيا و مالطا و سنغافورة و هونج كونج و سلوفينيا والصين و الهند ،بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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