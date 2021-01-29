شكرا لقرائتكم خبر عن "ميناء دمياط": رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 86422 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 23 سفينة ، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23148 طن تشمل : 7056 طن رمل و 8012 طن فوسفات و 7650 طن يوريا و 430 طن ورق مناديل ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86422 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48516 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3652 شاحنة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26037 طن تشمل : 11917 طن ذرة و 2032 طن حديد و 10017 طن خردة و 397 طن خشب زان و 1674 طن ابلاكاش .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 637 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و فاصوليا و بطاطس و خرشوف ) و حاصلات زراعية ( أرز و بصل ) و فواكة ( برتقال و فراولة و رمان و جريب فروت ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية وانجلترا وهولندا و سريلانكا و المانيا و مالطا و سنغافورة و هونج كونج و سلوفينيا والصين و الهند ،بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 323 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 978 حاوية مكافئة.