شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يعاود الارتفاع – تحليل – 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 5.04 نقطة ليستقر على سعر 3,237.62 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 3,072.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3,490.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد