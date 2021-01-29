شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعمق من خسائره – تحليل – 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.05% بما يعادل -0.38 نقطة ليستقر على سعر 35.86 دولار، ليستعد السهم بهذا الانخفاض بكسر مستوى الدعم الحالي 35.46، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 27.90 إلى 43.01).

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 35.46، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند سعر 33.69 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط