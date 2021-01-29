شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد تراجعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،وعلى تحسن الطلب فى أسيا "أكبر قارة مستهلكة للوقود فى العالم" ،وطغي ذلك على تأثير تشديد بعض الدول القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى مستوي 52.89$ ، من مستوى الافتتاح عند 52.14$، وسجل أدنى مستوي عند 51.96$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 55.80$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.38$ ، وسجل أدنى مستوي عند 54.92$.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.0% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 1.5% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 9.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 22 كانون الثاني/يناير ، فى سادس انخفاض أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات السوق ارتفاع بحوالي 1.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 476.7 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل يوميا ، فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل يوميا.

فى الهند ،ارتفعت واردات النفط الخام إلى البلاد فى كانون الأول/ديسمبر الماضي لأعلى مستوياتها فى أكثر من عامين ، بفضل تحسن النشاط الاقتصادي فى البلاد بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

ويعتبر الطلب الأسيوي هو مستقبل الطلب فى أسواق الطاقة ،حيث تعتبر أسيا أكبر قارة مستهلكة للوقود فى العالم ،وتعتمد الدول الأسيوية الكبرى على الاستيراد من الخارج فى ظل ضعف مستويات الإنتاج بها.

ولمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مع محاولات منع دخول السلالة الجديدة للفيروس إلى أراضيها ، شددت السلطات الصينية إجراءات العزل الصحي المرتبطة بالعدوى الفيروسية ، مع فرض قيودا جديدة لتقليص عدد الرحلات والسفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وفى المملكة المتحدة ،فرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر ، حيث طلبت من المسفرين القادمين من دول كورونا عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام ، مع حظر جميع الرحلات الخارجية لجميع الأسباب ما عدا الاستثنائية فقط.

وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" هذا الأسبوع مرسوما بحظر السفر على معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل ، للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا ،وسيتم تطبيق تلك القيود أيضا على القادمين من أيرلندا ومعظم دول أوروبا.

وبالرغم من تلك الإجراءات ترددت أنباء قوية عن وصول السلالة سريعة الانتشار من فيروس كورونا فى جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة.