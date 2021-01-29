شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أمام مجلس الدولة على العلامة التجارية لشركة بن "عبد المعبود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز، ومجدي عبد المعبود عبد العزير، و شركائهما "البن اليمني"، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 5353 الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية "محمد عبد المعبود"، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية بتسجيل العلامة التجارية رقم 374975، وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 30، باسم الشركة.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 26734 لسنة 75 ق، كلَا من رئيس جهاز تنمية التجاره الداخلية بصفته، و مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصفته.

وأكدت الدعوي، أن بتاريخ 15 أكتوبر 2018 تقدمت الشركة الطالبة أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية ( محمد عبد المعبود) داخل جمهورية مصر العربية و قيد الطلب برقم 379975 وذلك على جميع المنتجات الواردة بالفتة رقم 30 ، ولكن قررت الإدارة العامة للعلامات التجارية رفض تسجيل العلامة وذلك للتعارض مع العلامات الاتية : العلامة ( عبد المعبود) رقم 274058 المسجلة في الفئة رقم ( 30) ، و العلامة ( عبد المعبود ) رقم 274061 المسجلة علي الفئة رقم ( 43) .

و أضافت الدعوى أن الشركة قدمت التظلم رقم 15353 أمام لجنة التظلمات الخاصة بنظر التظلمات على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية والمنصوص عليها فى المادة 78 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على أنه ( يجوز للطلب أن يتظلم من قرار الإدارة فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلي لجنة تشكل لهذا الفض بقرار يصدره الوزير المختص ) ، و أن بتاريخ 4 نوفمبر، 2010 ، قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 379975 .