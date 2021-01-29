شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لرويتر: انخفاض إمدادات النفط بنيجيريا تؤثر على انتاج " أوبك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسح أجرته رويترز ، أن إنتاج أوبك النفطي زاد للشهر السابع في يناير ، بعد أن اتفقت المنظمة وحلفاؤها على تخفيف إضافي لقيود قياسية على الإمدادات.

لكن انخفاضا غير طوعي في صادرات نيجيريا حد من هذه الزيادة.

قال المسح ، إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البالغ عددهم 13 ضخت 25.75 مليون برميل يوميا في يناير، بما يشكل ارتفاعا قدره 160 ألف برميل يوميا عن ديسمبر وزيادة أكبر عن أدنى مستوى في ثلاثة عقود والذي بلغه الإنتاج في يونيو ، وقررت أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول يناير مع تعافي الطلب إلى حد ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وخلص المسح، إلى أن ذلك الاتفاق سمح لأوبك بزيادة الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا في يناير لكن المجموعة أنتجت ما يزيد قليلا عن نصف هذه الكمية بعد انخفاض حاد في الإمدادات من نيجيريا.