شكرا لقرائتكم خبر عن النفط بصدد التعافى ببطء مع طرح لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز اليوم الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافى فى اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة.

وتوقع المسح الذى شمل 50 مشاركا، أن يبلغ سعر خام برنت فى المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضى الذى توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل. ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجارى 54 دولارا.

ومن بين 32 خبيرا شاركوا فى استطلاعى ديسمبر ويناير، رفع 28 مشاركا من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بقليل.

ويقول محللون، إن ارتفاعا فى الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات كوفيد-19 قد يتسارع فى النصف الثانى لكن التعافى سيستغرق وقتا.

وقال فرانك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو، "إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى الطلب منخفضا فى المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة".

ولمواجهة التهديد الذى يتعرض له الطلب، تعهدت السعودية بخفض إضافى للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا فى فبراير ومارس بينما ستُبقى أغلب دول أوبك+ على مستويات الإنتاج مستقرة خلال إجراءات العزل العام الجديدة.

وقالت كايلين بيرش المحللة لدى وحدة معلومات إيكونوميست "نتوقع، أن ترفع أوبك+ تدريجيا الإنتاج فى أبريل نيسان-مايو أيار بما يتسق مع زيادة الطلب لكنها ستبقى أيضا على نظام الحصص ساريا بشكل عام حتى بدايات 2022" مضيفة أن الطلب سيتعافى لمستويات 2019 بحلول عام 2023.

وتوقع الاستطلاع، أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 51.42 دولار للبرميل فى 2021 مقابل متوسط متوقع الشهر الماضى عند 47.45 دولار للبرميل.