شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة موقع مراهنات أكبر دافع للضرائب فى بريطانيا بقيمة 573 مليون إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن مؤسسة موقع راهنات فى بريطانيا Bet365 دينيس كواتس كانت أكبر دافع للضرائب فى المملكة المتحدة للعام الثانى على التوالى، بحسب ما أظهرت الأرقام.

وأوضحت صحيفة التايمز أن كواتس، الرئيس التنفيذى لمرقع المراهنات وعائلتها، تقدر ثروتهم بحوالى 7.166 مليار جنيه استرلينى، وقد دفعوا ضرائب العام الماضى 573 مليون جنيه إسترلينى وفقا لقائمة صنداى تايمز للضرائب.

وجاء فى المركز الثالث فريد وبيتر دان، الشقيقان المسئولون عن "بيتفريد" للمراهنات بضرائب بلغت 191.3 مليون جنيه استرلينى، بينما جاء المستثمر جيمس ديسون فى المركز السادس، ودفع 115 مليون.

وساهم السير جيمس، رائد صناعة المكانس الكهربائية، الذى تصدر قائمة الأثرياء لعام 2020 بثروة بلغت 16.2 مليار استرلينى، بزيادة 12 مليون استرلينى فى الضرائب هذا العام عن العام السابق.

وتظهر القائمة التى تغطى الضرائب الشخصية والتجارية حتى نهاية 2019، قدر الضرائب التى تم جمعها من كبار الأثرياء فى بريطانيا والتى تراجعت بشكل حاد حتى قبل انتشار جائحة كورونا.

واحتاج الأثرياء للمساهمة بـ 13.1 ملين استرلينى للانضمام إلى قائمة الخمسين الكبار هذا العام، فى تراجع عن 20.4 مليون استرلينى العام السابق بنسبة 36%.

وتراجعت المؤلفة البريطانية الشهيرة جيه كيه رولينج صاحبة سلسلة هارى بوتر من المركز الـ 19 إلى المركز 23 فى ترتيب هذا العام، وانخفضت الضرائب التى دفعتها من 48.6 مليون استرلينى إلى 34.8 مليون.

يأتى هذا مع تراجع أرباحها من حوالى 100 مليون استرلينى العام الماضى إلى 72.5 مليون مع إغلاق المساح والمتنزهات.