شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتوقع نمو الاقتصاد 11% على أساس سنوى فى 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع الهند نموا اقتصاديا قويا بنسبة 11 % في السنة المالية التي تبدأ في أول أبريل في مسحها الاقتصادي السنوي الذي نُشر اليوم الجمعة، على خلفية بدء حملة تحصين من فيروس كورونا على مستوى البلاد وانتعاش طلب المستهلكين.

وقالت الحكومة ، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز، من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد 7.7 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس ، وهو أعمق انكماش في أربعة عقود.

وفى الوقت الذى أشاد فيه صندوق النقد الدولي ، باقتصاد الهند باعتباره نقطة مشرقة عالمية قبل بضع سنوات ، لكن الحكومة تتوقع أن يعيد توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 153 ألفا و847 هنديا، تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ليحقق نموا 11 بالمئة في العام القادم، مما يضعه على مسار تسجيل أقوى نمو منذ تحرير الاقتصاد في 1991.

وتشكل توقعات المسح الأساس للأرقام الرئيسية للميزانية، المقرر أن تقدمها وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان يوم الاثنين المقبل ، وعلى الرغم من أن المسح يتوقع انتعاشا اقتصاديا سريعا، فإنه يحذر من أن عودة الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة ستستغرق عامين على الأقل.