شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل ارتفاع الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 90.78 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.56 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.52 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 90.88 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.6% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

انخفضت معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع هذا الأسبوع بعد عمليات بيع مكثفة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بسبب تجدد مخاوف الاقتصاد العالمي ،وضعف أرباح الشركات العالمية الكبرى ،والقلق حيال التأخر فى التطعيم ضد فيروس كورونا.

أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال الاحتياطي الاتحادي فى بيان السياسة النقدية أن تعافي الاقتصاد الأمريكي ووتيرة التوظيف كانا متواضعين فى الأشهر الأخيرة ، بسبب الزيادة الحادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وأكد المركزي الأمريكي على استمرار دعم الاقتصاد حتى يكون هناك انتعاش كامل من الركود الناجم عن الجائحة الفيروسية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن هناك توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي فى وقت لاحق من هذا العام ، تزامنا مع توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التاجي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهمها عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتوضح تلك البيانات مدي تضرر أكبر اقتصاد فى العالم من الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع انخفاض بنسبة 0.3% من انخفاض بنسبة 0.4% فى تشرين الثاني/نوفمبر ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 1.1% الشهر السابق.