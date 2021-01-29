شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرابة 4% لتسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 4% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى ثلاثة أشهر ، بفضل نشاط الطلب الاستثماري وتحسن الطلب الفعلي على المعدن الأبيض.

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 4.0% إلى مستوي 27.54$ الأعلى منذ 6 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 26.52$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.04$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5% ، فى ثاني مكسب يومي فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي فى العام الجديد 2021 ، بفضل تسارع مستويات الطلب الاستثماري والفعلي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، حققت أسعار الفضة حتى اللحظة ارتفاعا بأكثر من 8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تعاذ تلك المكاسب الضخمة إلى مستويات الطلب القوية على المعدن الأبيض ، الطلب الاستثماري على الفضة كأحد أصول الملاذات الآمنة ،والطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" قبل موسم عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.