الارشيف / الاقتصاد

الفضة ترتفع قرابة 4% لتسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع قرابة 4% لتسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة قرابة 4% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى ثلاثة أشهر ، بفضل نشاط الطلب الاستثماري وتحسن الطلب الفعلي على المعدن الأبيض.

 

ارتفعت أسعار الفضة قرابة 4.0% إلى مستوي 27.54$ الأعلى منذ 6 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 26.52$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.04$. 

 

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 5% ، فى ثاني مكسب يومي فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي فى العام الجديد 2021 ، بفضل تسارع مستويات الطلب الاستثماري والفعلي.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ، حققت أسعار الفضة حتى اللحظة ارتفاعا بأكثر من 8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

 

تعاذ تلك المكاسب الضخمة إلى مستويات الطلب القوية على المعدن الأبيض ، الطلب الاستثماري على الفضة كأحد أصول الملاذات الآمنة ،والطلب الفعلي فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم" قبل موسم عطلات رأس السنة القمرية الجديدة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا