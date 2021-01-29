شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط قرب أدنى مستوى فى 5 أسابيع بقيادة قطاع البنوك و الشركات المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، مع استمرار مخاوف المستثمرين حيال التطورات المرتبطة بفيروس كورونا ، وقاد التراجعات قطاع البنوك والشركات المالية.

فقد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 نسبة 0.9% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 394.40 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقت بالجلسة السابقة ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، بسبب مخاوف ضعف الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي.

لا تزال تطورات فيروس كورونا محط أنظار أسواق المال العالمية ، مع تشديد القيود فى الصين لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بالعدوى ، وفرض قيود على السفر والرحلات فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمكافحة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا سريعة الانتقال.

وفى نفس الإطار استمرت التوترات بين شركة اللقاحات "أسترا زينيكا" والاتحاد الأوروبي مع تهديد بروكسيل شركة الأدوية العالمية من أنها ستمارس كل الصلاحيات القانونية الممكنة لمنع صادرات الشركة ما لم تلتزم بتزويد المنطقة الموحدة باللقاحات كما وعدت سابقا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة واحد بالمئة ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.1% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 1.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.1%.