شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى المقاومة المحوري 0.7665 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، والذي يحصل على دعم من سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ بكسر 0.7625 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7505.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7560 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط