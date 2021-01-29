شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات إيجابية طفيفة ليختبر المتوسط المتحرك 50، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 53.55، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيسبب تحول في الاتجاه اللحظي والقصير الأمد نحو الارتفاع، بينما تبدأ الأهداف السلبية المنتظرة عند 51.70 وتمتد إلى 49.70 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط