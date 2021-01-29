شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الفضة اندفاعه الصاعد بشكل قوي ليصل إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 27.60، معززاً فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن المجال مفتوح أمام التوجه نحو 29.80 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد