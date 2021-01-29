شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية قوية ليخترق مستوى 1850.80 ويتجاوز مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع بقية اليوم، في طريقه لاختبار 1871.55 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1888.30 كهدف تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1850.80 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1845.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم