شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة الآن ليختبر مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، وطالما أن السعر دون 1.2173، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما تبدأ أهداف الموجة الهابطة المتوقعة عند 1.2064 وتمتد إلى 1.1976.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2170

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط