شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بعد الاقتراب من مستوى الدعم 1.3645، ليبدأ اختبار المقاومة 1.3715، وبما أن السعر بين هذين المستويين، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3815

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي