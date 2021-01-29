شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -6.250 نقطة ليستقر على سعر 379.450 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأُثر السهم بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق.

لذلك تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات المقاومة 470.00، سينخفض السهم ليستهدف مستوى الدعم المحوري 438.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط