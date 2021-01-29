شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة جلعاد (GILD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.22% بما يعادل -0.80 نقطة ليستقر على سعر 64.68 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 62.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 68.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه