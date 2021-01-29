شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يؤكد على كسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 29-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرض السهم للضغط السلبي المضاعف، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.49% بما يعادل -1.32 نقطة ليستقر على سعر 87.52 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 94.15، ليستهدف مستوى الدعم 83.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط