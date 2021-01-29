شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز تستهدف وقف بيع السيارات ذات الانبعاثات بحلول 2035 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جنرال موتورز، إنها تعتزم تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040، وتتطلع إلى وقف بيع مركبات الخدمة الخفيفة ذات الانبعاثات بحلول عام 2035.

يأتي الإعلان الصادر عن أكبر صانع سيارات أمريكي بعد نحو أسبوع فحسب من تنصيب الرئيس جو بايدن، الذي تعهد بمعالجة مشكلة انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية.

وقالت ماري بارّا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز: إن صانع السيارات تعاون مع صندوق الحماية البيئية من أجل «وضع رؤية مشتركة لمستقبل كهربائي تماماً وتطلع الشركة لإنهاء انبعاثات العادم في مركبات الخدمة الخفيفة الجديدة بحلول 2035».

كان جافين نيوسوم حاكم كاليفورينا قال في سبتمبر/أيلول، إن الولاية تنوي حظر بيع سيارات الركاب والشاحنات الجديدة العاملة بالبنزين اعتباراً من 2035، وقالت عدة ولايات: إنها تعتزم أن تحذو حذو كاليفورنيا.

وقال دين باركر، مدير الاستدامة لدى جنرال موتورز، في إيجاز للصحفيين، «نأخذ خطوات لكي نستطيع إنهاء انبعاثات العادم بحلول 2035، أن نضع هدفاً لـ15 عاماً من الآن هو أمر قابل للتحقق قطعاً».

وقال فريد كروب رئيس صندوق الحماية البيئية في بيان: «بهذه الخطوة غير العادية، توضح جنرال موتورز بجلاء أن التحرك للقضاء على التلوث المنبعث من جميع مركبات الخدمة الخفيفة بحلول 2035 هو عنصر ضروري لخطة أعمال أي صانع سيارات».

وقالت جنرال موتورز: إن أكثر من نصف إنفاقها الرأسمالي وأطقم تطوير المنتجات لديها سَتُكرس لبرامج السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

كان بايدن تعهد يوم الاثنين بإحلال طرز تعمل بالكهرباء محل أسطول الحكومة الأمريكية المكون من نحو 650 ألف سيارة في إطار تركيز الإدارة الجديدة على الطاقة النظيفة. (رويترز)