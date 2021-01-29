شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات تنعش وول ستريت.. ومخاوف المراكز المدينة تنحسر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة الخميس، عقب خسائر حادة في الجلسة السابقة، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق بالتزامن من انطلاقة قوية لموسم نتائج الشركات وانحسار المخاوف حيال بيع صناديق التحوط مراكزها الدائنة لتغطية مراكز مدينة.

وكانت أسهم ذات ثقل، مثل مايكروسوفت وأمازون.كوم وألفابت، من أكبر داعمي المؤشر ستاندرد أند بورز 500، بعد يوم من تكبد مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكبر خسائرها اليومية بالنسبة المئوية في ثلاثة أشهر.

أعلنت أبل عن مبيعات قوية لربع سنة موسم العطلات وأرباح فاقت التوقعات. لكن أسهم صانع الهاتف آيفون تراجعت بعد صعود بنحو سبعة بالمئة منذ بداية السنة.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 300.75 نقطة بما يعادل 0.99 بالمئة ليصل إلى 30603.92 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 36.49 نقطة أو 0.97 بالمئة مسجلا 3787.26 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 66.56 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 13337.16 نقطة.

وانخفضت أسهم جيم ستوب وإيه.إم.سي إنترتنمنت هولدنجز بعد مكاسب فلكية في الجلسات الأخيرة بفضل حمى تداول صدمت السوق أطلقتها نصائح على مواقع التواصل الاجتماعي. وفرضت منصات التداول، مثل روبنهود وإنترأكتف بروكرز، قيودا على التداول في عدة أسهم صعدت بقوة هذا الأسبوع، مما هدأ المخاوف من تداعيات أوسع نطاقا للسوق عموما.

وقال إريك شيفر، المدير التنفيذي لشركة الاستثمار المباشر باتريارك أورجنيزيشن، «منصات التداول لا تريد أن تجازف بنفسها وتقف على خط النار في حرب تراها طائشة تُخاض - جزئيا - ضد النخبة ومنظومة السوق الأمريكية التي تزداد ديمقراطية بفضل المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي.»

(رويترز)