الهلال يواجه النصر على كأس السوبر السعودي

الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار السبت، صوب ملعب الملك فهد الدولي الذي سيكون عند التاسعة و15 دقيقة بتوقيت الإمارات، مسرحاً للمواجهة النارية بين الغريمين النصر والهلال على كأس السوبر السعودي 2020-2021، وهي المواجهة التاريخية الثانية بين الفريقين على نفس الكأس بعد لقائهما في لندن عام 2016، والذي فاز فيه الهلال بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو، ما يجعل اللقاء الثاني مناسبة للثأر من جانب النصر والتأكيد من جانب الهلال.

وخلال الموسم الماضي تمكن الهلال من انتزاع لقبين من أمام النصر (الدوري وكأس الملك) وتفوق الأزرق في آخر ثلاث مواجهات جمعته بغريمه على ملعب الملك فهد، في حين يعود آخر انتصار للنصر إلى أكتوبر 2019 بهدفين لهدف لحساب الدوري.

وحقق الهلال كأس السوبر مرتين 2016 و2018، بينما فاز النصر بنسخة 2019- 2020، ويعتبر الفتح أول فريق فاز بالبطولة في عام 2013 على حساب اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدفين، وفاز الشباب بنسخة 2014 على حساب النصر بركلات الترجيح 4-3، ثم الهلال على النصر بهدف. وحقق الأهلي البطولة في عام 2017 على حساب الهلال بركلات الترجيح 4-3، قبل أن يعود الهلال ويفوز باللقب على حساب الاتحاد 2-1 في 2018، ثم النصر على حساب التعاون بركلات الترجيح 5-4 في النسخة الأخيرة.

ويقود السوبر الحكم الإيطالي دتنيلي أورسانو الذي أدار نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوربا بين بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان.

ميدانياً، تشهد تشكيلة النصر ضربات موجعة بغياب البرازيلي مايكون الذي قرر فسخ عقده لعدم استلام رواتبه المتأخرة، وتحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني مارتينيز الذي غاب عن التدريبات طوال الأسبوع، والحال ينطبق على عبد الفتاح عسيري، وعبد الرحمن العبيد، فيما ستكون مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله من خلال بنك الاحتياط لعدم اكتمال جاهزيته. في المقابل يفتقد الهلال لخدمات علي البليهي وهتان باهبري، ومتعب المفرج للإصابة.

ومع ذلك يمتلك الفريقان قائمة من العناصر القادرة على الوفاء بالموعد؛ إذ يمثل المغربي نور الدين أمرابط إلى جانب البرازيلي بيتروس، والشاب خالد الغنام، وسامي النجعي، قوة ضاربة في النصر، تقابلها قوة الهلال بقيادة الفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو، وسالم الدوسري وسلمان الفرج.

وعطفاً على آخر المباريات في الدوري تشهد نتائج النصر تحسناً ملحوظاً منذ تسلم الكرواتي الين هورفات قيادة الفريق خلفاً للمقال روي فيتوريا، حيث فاز بأربع مباريات وتعادل في مباراة، بعكس الهلال الذي تمر نتائجه بتراجع دفع ثمنه التعادل في 5 مباريات في آخر سبع جولات، وخسارة، بيد أن مدرب الأخير رازفان أكد الخميس، أن فريقه يعرف كيف ينتصر في السوبر.

ويعوّل الجانبان على الفوز بالمباراة لبناء المرحلة القادمة من سباق المنافسة على الدوري، حيث يحتل الهلال الصدارة برصيد 30 نقطة، ويأتي النصر سادساً برصيد 21، بعدما قلص الفارق إلى 9 نقاط بدلاً من 15 نقطة كان الهلال يتقدم بها.

على صعيد آخر، سيكون السبت يوماً كروياً كامل الدسم، حيث تنطلق الجولة 16 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات، يحل من خلالها الاتحاد الرابع، ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق السابع، في الدمام، ويبحث الشباب عن الصدارة عندما يلتقي مضيفه أبها، الثامن، وتدور مواجهة قوية بين التعاون، الخامس، ومضيفه الفيصلي، الثالث عشر في المجموعة.