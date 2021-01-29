شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نزوح 200 ألف بسبب العنف في إفريقيا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف-رويترز

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إن ما يربو على 200 ألف شخص فروا من القتال في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ اندلاع العنف عقب إعلان نتيجة انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول. وأضافت أن نحو نصف هذا العدد عبر الحدود إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقال بوريس شيشيركوف المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف: «أبلغ اللاجئون المفوضية أنهم فروا ذعراً بعدما سمعوا طلقات نارية وتركوا متعلقاتهم»، وأضاف أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون «ظروفاً قاسية».