شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 55.57 دولار لبرنت و52.18 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - " سجلت أسعار النفط اليوم،55.57 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمى برنت مرتفعة بمقدار 4سنتات أو ما يوازى 0.1%,، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 52.18 دولار للبرميل .

وتلقت سوق النفط الدعم فى وقت سابق من الأسبوع الجارى بفعل انخفاض كبير مفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية فى الأسبوع المنتهى فى 22 يناير حيث ذكر معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، أكبر مستهلك فى العالم للنفط، انخفضت 5.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 22 يناير مقارنة مع توقعات المحللين فى استطلاع أجرته رويترز لزيادة 430 ألف برميل، لكن البيانات كشفت أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 مليون برميل ما يزيد بكثير عن المتوقع.

وتظهر بيانات معهد البترول الأمريكى أن مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 361 ألف برميل وأن معدل تشغيل المصافى نزل 76 ألف برميل يوميا.