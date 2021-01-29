ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ اليوم، الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 4 جنيهات، بعدما تراجعت يومين متتاليين بنهاية الأسبوع.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيها، مقابل 808 جنيهات أمس.

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 928 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

وعالميًا، تسجل أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق اليوم الجمعة، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 دولار إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس إستراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".

وأضاف مكارثي أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.