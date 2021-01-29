شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين التأمينات والبنك الأهلى لتحصيل اشتراكات العاملين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى اتفاقيه تعاون بهدف تفعيل خدمه التحصيل الإلكترونى لاشتراكات العاملين بالخارج وكافة الخدمات والمعاملات التأمينية والتى يتم تقديمها على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك الأهلى المصري.

حضر حفل التوقيع الذى تم بالمركز الرئيسى للبنك الأهلى المصرى كل من يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ومحمد سعودى قطب وسامى عبد الهادى - نائبا رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ولفيف من قيادات الهيئة وفرق العمل المسئولة بالبنك.

وعقب التوقيع أكد اللواء جمال عوض أن هذا البروتوكول يأتى بالتزامن مع التكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام للمواطن المصرى داخل وخارج حدود الوطن وتوفير كافة أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتيسير على جميع المتعاملين مع الهيئة وبصفة خاصة ابناء مصر المغتربين العاملين بالخارج وأيضًا لمواكبة التطور التكنولوجى والمتمثل فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.



وأشار إلى أنه بموجب هذا البرتوكول يُمكن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على ابناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة www.nosi.gov.eg اعتبارا من الاول من فبراير 2021 وذلك دون الحاجة إلى التنقل ما بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات مما يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها مع العلم أن هذه تعد المرحلة الاولى من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلى المصري.

و من جانبه صرح هشام عكاشه أن الاتفاقية تستهدف تدعيم التطوير الذى تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمنظومة الدفع والتحصيل بها وتحويلها إلى منظومة متكاملة للسداد الإلكترونى بالتزامن مع التكليفات الرئاسية وهو ما يندرج ضمن استراتيجية البنك الداعمة لخطط الدولة للتحول النقدى التى يوليها البنك أولوية قصوى خاصة فى ضوء ما يمر به العالم حاليا من احداث وتبعات اثرت على منظومه التحصيل التقليدية ودفعت المؤسسات المالية والخدمية إلى الإسراع بتفعيل خططها لإحلال قنوات السداد الإلكترونية البديلة لتحصيل مستحقاتها، وأشاد عكاشه بالتعاون والتنسيق بين مسئولى الهيئة والإدارات المعنية بالبنك الذين أسفرت دراستهم للاتفاقية عن وصولها إلى افضل وسائل التطبيق.

مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصرى يعد من أوائل البنوك العاملة فى التحصيل الإلكترونى لمدفوعات التأمينات والتى يتم تقديمها للتحصيل عن طريق القنوات المختلفة والتى من بينها تحصيل الخدمة عن طريق فروع البنك وكذلك من خلال منظومة الــCPS والتى تعد احدى الخدمات الذاتية التى تمكن العملاء من سداد الاشتراكات المستحقة للخدمة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع من أى مكان بالعالم.

وأضاف يحيى أبو الفتوح أن الاتفاقية ستتيح للمستفيدين من المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى سداد اشتراكاتهم التأمينية بالعملات الأجنبية استخدام أيا من بطاقات الدفع الصادرة لهم من البنوك الخارجية دون الحاجه إلى التوجه إلى مكاتب الهيئة للحصول على خطابات سداد الاشتراكات التأمينية أو إلى مقار البنوك لسداد القيم المستحقة عليهم حيث يمكن للمشترك الدخول على موقع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى على شبكه الانترنت من خلال رقمه التأمينى لمعرفه قيمه الاشتراك التأمينى المستحق عليه بحيث يقوم بسداده من خلال البوابة وفقا وآلية السداد المتاحة عليها مع الحصول على ما يفيد السداد، واكد أبو الفتوح أن الخدمة تتيح بذلك توفير الوقت والجهد للمشترك والحد من التعامل النقدى وهو ما يلائم معايير السلامة العامة فى ضوء تفشى فيروس كورونا.