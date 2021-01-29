شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة 29-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة، استقرارا أمام العملات العربية والأجنبية، ومنها سعر الدولار الأمريكي، والجنيه المصرى، واليورو، والين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليسجل 1 يورو نحو 4.53 ريال سعودى، وسجل 1 درهم إماراتى نحو 1.02 ريال سعودى.

وعالميا، ربح الدولار وانخفضت العملات شديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الجمعة بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط فى الولايات المتحدة مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

وكانت التحركات فى أسواق الصرف الأجنبى معتدلة، إذ أن الدولار ما زال قرب مستويات التداول التى سجلها فى الآونة الأخيرة، لكن شراء الدولار يؤكد المخاوف بشأن تقلبات شديدة فى أسعار الأسهم استشعرتها شتى الأسواق.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 224.36 ريال سعودى مقابل سعره أمس 222.19 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 224.36 ريال بما يعادل 59.81$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.67 ريال بما يعادل 54.83$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 196.32 ريال بما يعادل 52.34$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 168.27 ريال بما يعادل 44.86$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.88 ريال بما يعادل 34.89$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 112.18 ريال بما يعادل 29.91$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,978 ريال بما يعادل 1,860$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,571 ريال بما يعادل 418.70$

سعر كيلو الذهب

بنحو 224,363 ريال بما يعادل 59,814$